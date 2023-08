Pilar Matte, hija del empresario Eliodoro Matte Larraín, deberá pagar $10.499.500 tras aceptar la suspensión condicional de procedimiento judicial que ofreció el Ministerio Público, luego de ser acusada y formalizada por contrabando de joyas.

El pasado 4 de julio, el Servicio de Aduanas interpuso una nueva querella contra Matte por el delito de contrabando luego de que en junio de 2021 intentara ingresar a Chile un paquete de joyas de alto valor, habiendo declarado previamente que se trataba de “bisutería”, según consignó La Tercera.

Tras aceptar la solicitud ingresada por el Ministerio Público, que suspende de manera condicional el proceso, Matte deberá fijar un domicilio y pagar el monto anteriormente señalado, el que corresponde a la diferencia de los aranceles no cancelados, que serán pagados de manera inmediata según señaló la acusada.

Cabe mencionar que Pilar Matte ya contaba con una denuncia por el mismo delito, por esto se le vinculó a la importación de joyas y otros productos durante julio de 2022.

Entre las joyas de alto valor que Matte habría tratado de ingresar al país se encontraba una pulsera de oro de 18 quilates con diamantes blancos avaluada en US$ 26.000, la que declaró por US$ 14; un anillo de oro blanco de 18 quilates con zafiros claros y oscuros con un costo de US$ 8.700, que Matte declaró en US$ 59; y una tercera joya no especificada que costaba US$ 4.370, que ella declaró por US$ 50.

Asimismo, en el caso de que Matte quiera retirar las joyas y los otros objetos decomisados, deberá pagar los tributos correspondientes a Aduanas.