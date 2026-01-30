Hermosilla arremete contra fiscal Parra y pide que declare: Anuncia apelación tras mantenerse arresto domiciliario total

A la salida del Centro de Justicia, el abogado cuestionó el rol mediático de la persecutora y sostuvo que su testimonio es “muy relevante” para la reapertura de la investigación. El tribunal mantuvo la cautelar y fijó audiencia para el 16 de febrero.

El abogado Luis Hermosilla habló este viernes a las afueras del Centro de Justicia, tras la audiencia de revisión de medidas cautelares en el marco del denominado Caso Audios. El tribunal mantuvo el arresto domiciliario total y la defensa anunció que apelará ante la Corte de Apelaciones. “Vamos a apelar la decisión que tomó el tribunal”, afirmó.

En sus declaraciones, Hermosilla quitó centralidad a la discusión sobre cautelares y puso el foco en el futuro juicio oral: “Lo importante” —sostuvo— “es que la causa haya avanzado”.

En esa línea, recordó que quedó fijada una audiencia para el 16 de febrero, instancia solicitada por intervinientes para debatir la eventual reapertura de la investigación. Según lo informado, esa audiencia se realizará a las 09:00 horas en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. La misma jornada se revisará una cautela de garantías presentada por su defensa.

Consultado por las penas solicitadas por el Ministerio Público, Hermosilla evitó extenderse. La Fiscalía Metropolitana Oriente pidió 14 años de cárcel en su contra, con cargos que incluyen delitos tributarios, lavado de activos, soborno reiterado y tráfico de influencias,.

Críticas a la fiscal Lorena Parra y solicitud para que declare

Uno de los ejes del punto de prensa fue su ofensiva contra la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra. Hermosilla cuestionó sus apariciones en medios y redes sociales, y afirmó que el Ministerio Público ha contado con “libertad” para instalar su versión antes del juicio oral. En ese marco, defendió la necesidad de una diligencia: que Parra preste declaración.

“¿Cómo no va a ser importante que se conozca la realidad de sus comunicaciones conmigo?”, dijo.

Hermosilla acusó a la fiscal de faltar a la verdad sobre contactos previos y aseguró que ella le habría pedido gestiones ante ministros de Corte, además de “pedir cuenta” por esas gestiones. En su versión, ese antecedente resultaría relevante para discutir su rol en la causa.

El abogado también entregó una evaluación sobre prácticas de relacionamiento en nombramientos judiciales, al responder si existió una dinámica “normalizada” en el sistema: “Absolutamente”, contestó. Planteó que quienes postulaban a cargos buscaban que sus antecedentes llegaran a las autoridades respectivas, e incluyó a Parra dentro de ese fenómeno, según su relato.