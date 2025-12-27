La misteriosa desaparición de un joven en Panguipulli: Había salido a reunirse con un amigo de la infancia

La familia de Heriberto Vásquez asegura que en una grabación se puede ver al joven corriendo de otra persona.

Heriberto Vásquez Abello fue visto por última vez en Panguipulli el pasado 10 de diciembre, y desde entonces se le perdió la pista.

Actualmente, la indagatoria es liderada por la Fiscalía Regional de Los Ríos, junto a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros y la Brigada de Homicidios de la PDI.

Según la información entregada por Radio Biobío, el joven de 25 años fue visto por última vez en la población Siete Lagos, donde se había ido a reunir con un amigo de su infancia.

Según el círculo del joven desaparecido, las cámaras de seguridad del sector lo grabaron corriendo, aparentemente, de otra persona.

Su pareja, Perla Cartes, señaló que “en las cámaras de la población se ve que va detrás de él, como persiguiéndolo. Estaban compartiendo en el parque ellos dos y de un rato a otro como que salió arrancando”.

Desde los cercanos de Heriberto Vásquez, apuntan a que este amigo con el que se reunió habría entregado versiones “incoherentes” a los policías que lo entrevistaron.

Al momento de su desaparición, Vásquez vestía una chaqueta gris, polerón azul, pantalones de mezclilla negros con manchas blancas y zapatillas oscuras. Las autoridades instan a la comunidad a entregar cualquier información que permita dar con su paradero.