Heladas en las regiones Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins: ¿Cuándo será el fenómeno y qué temperaturas se esperan?
Por CNN Chile
23.08.2025 / 14:23
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) detalló que las heladas se deben a una alta presión fría.
Este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por heladas para el centro del país.
El organismo actualizó un aviso previo, detallando que ahora se trata de heladas normales a moderadas debido a una alta presión fría.
El fenómeno afectará diversos sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins desde madrugada del domingo 24 hasta la mañana de esa misma jornada.
¿En qué zonas del país habrá heladas?
- Región de Valparaíso (Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)
- Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
- Región de O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)