Este miércoles, el Partido Republicano (PLR) se reunió con el Gobierno en el Palacio de La Moneda tras el ataque del cual fue víctima el consejero constitucional electo Héctor Urban y su padre en la Región de La Araucanía, junto con otros hechos de violencia registrados en la Macrozona Sur en la semana. “Agradecemos la recepción. Nosotros vimos a acá a poner en tabla lo que está pasando en la Región de La Araucanía. Ayer fue un día muy violento, atacaron a muchas personas, no tan solo mi padre, a mí y a mi familia, sino que también a personal municipal que está con riesgo vital, quemaron camiones, les dispararon a las personas que iban transitando por la ruta principal de Chile. Eso venimos a denunciarlo y también a pedir que este estado de excepción empiece a funcionar de mejor manera. La percepción allá es que no se está cumpliendo (…). Sin duda estoy preocupado por mi seguridad, la de mi familia y todos los habitantes de toda la región que están sufriendo a diario estos vejámenes y estos ataques terroristas que no corresponden que sigan, y que tienen que ser encontrados y detenidos”, sostuvo.