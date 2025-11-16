“He sido muy maltratada”: La removida ministra Ángela Vivanco habla sobre el caso Muñeca Bielorrusa

La removida magistrada aseguró que "es una mala imagen que una persona que trató de colaborar se la dé por culpable antes de que en definitiva se la pueda juzgar".

La removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, habló tras ejercer su voto en las elecciones presidenciales y parlamentarias.

La otrora magistrada reiteró sus dichos respecto al “show mediático” en el marco del caso “Muñeca Bielorrusa“, en el que ella está implicada.

“Yo entré al Poder Judicial con la convicción de poder colaborar en la administración de justicia, tuve una larguísima carrera académica y profesional y no entré porque estuviera cesante, sino porque quería aportar al país. Es una mala imagen que una persona que trató de colaborar se la dé por culpable antes de que en definitiva se la pueda juzgar”, aseguró a los medios.

Además, manifestó que esta situación ya la vivió luego de que el máximo tribunal judicial abriera un proceso de remoción en su contra.

“La verdad es que siento que he sido muy maltratada en esto y no es un buen mensaje para las instituciones”, expresó.

Respecto a la prisión preventiva de Gonzalo Migueles -su pareja-, dijo que se está preparando la apelación y que “eso es lo que corresponde”.

Agregó que Migueles está “preocupado” y que “no es gracia estar privado de libertad”.

Cabe recordar que este sábado el 7° Juzgado de Garantía de Santiago determinó prisión preventiva para Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, en el marco del denominado caso “Muñeca Bielorrusa”.

Migueles es imputado como autor de cohecho reiterado y lavado de activos; y de Mario Vargas Cociña y Eduardo Carlos Lagos Herrera, imputados como autores de lavado de activos y soborno reiterado.

De acuerdo a la Fiscalía, como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, los abogados Vargas y Lagos habrían pagado $45 millones a Vivanco a través de Migueles, para que fallara en contra de Codelco en un proceso por una licitación fallida.