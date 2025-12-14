¿Hasta qué hora puedo ir a votar hoy en la segunda vuelta presidencial?

Por diversas razones, algunos ciudadanos no podrán votar temprano. Revisa hasta qué hora se puede sufragar.

Miles de personas aún no asisten a votar para elegir al nuevo presidente o presidenta de la República en esta segunda vuelta.

Según el Servicio Electoral (Servel), más de 15 millones de personas están habilitadas para votar en estas elecciones donde el voto es obligatorio.

Ya sea por trabajo, clima o razones personales, algunos ciudadanos no podrán votar temprano. Ahí es cuando surge la duda respecto a hasta qué hora se puede sufragar.

¿Hasta qué hora puedo votar en las elecciones?

Las mesas de votación estarán abiertas hasta las 18:00 horas, siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local.

¿Cómo reviso mi mesa y local de votación?