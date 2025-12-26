Hasta 34° C en la Región Metropolitana: Altas temperaturas marcarán el fin de 2025 en la zona centro-sur

La Dirección Meteorológica emitió un aviso meteorológico por altas temperaturas, vigente desde el domingo 28 hasta el miércoles 31 de diciembre de 2025, en siete regiones del país.

¿Cómo se prevé el pronóstico para los próximos días? ¿El fin de año será igual de caluroso que la Navidad? La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por altas temperaturas.

Según informó la DMC, esta condición se producirá debido a una dorsal en altura como condición sinóptica, y se extenderá desde el domingo 28 de diciembre hasta la tarde del miércoles 31 de diciembre de 2025.

Las zonas principalmente afectadas serán:

Coquimbo: litoral, cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos.

Valparaíso: litoral, cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos.

Región Metropolitana: cordillera de la Costa, valle y precordillera.

O’Higgins: litoral, cordillera de la Costa, valle y precordillera.

Maule: litoral, cordillera de la Costa, valle y precordillera.

Ñuble: litoral, cordillera de la Costa, valle y precordillera.

Biobío: cordillera de la Costa, valle y precordillera.

Valores estimados de temperatura en grados Celsius (° C):