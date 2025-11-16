País Elecciones 2025

Harold Mayne-Nicholls no descarta respaldar a otro Gobierno si no es electo: “Nunca me he restado para ayudar a que mi país sea mejor”

Por CNN Chile

16.11.2025 / 11:37

El candidato independiente comentó que esperará los resultados durante la tarde y "después veremos qué pasa".

El candidato presidencial independiente Harold Mayne-Nicholls llegó a votar al colegio Villa María Academy en Las Condes.

Tras ello, el abanderado llamó a quienes están dudando de sufragar esta jornada, que vayan a ejercer su voto.

También dijo que espera pasar a segunda vuelta, pero que si aquello no ocurre “nunca me he restado para ayudar a que mi país sea mejor”.

“No me veo restándome”, dijo.

De todos modos, comentó que por ahora esperará los resultados “en la tarde y después veremos qué pasa”.

Mayne-Nicholls también reiteró sus comentarios respecto a los escoltas que tienen otros candidatos.

“Yo ando por la calle tal como soy y es un abuso de parte de nosotros disponer de seguridad siendo candidatos”.

“Tenemos que ser ciudadanos comunes y corrientes, los que necesitan seguridad son la ciudadanía y no los candidatos”, agregó.

