“Han dicho que no trabaja”: ¿Cómo es que MEO gana 9 millones de pesos mensuales? Acá la explicación

Este miércoles, CNN Chile dio a conocer la declaración de Patrimonio de los candidatos a la presidencia de Chile.

Un aspecto que llamó la atención fue el sueldo bruto mensual de los postulantes a La Moneda. Eduardo Artés informó que ganaba sueldo mínimo, Evelyn Matthei 1 peso, Jeannette Jara 985 mil, entre los más llamativos.

Pero hubo un candidato que generó la curiosidad de todos: Marco Enríquez-Ominami. El fundador del extinto PRO, informó que ganaba 9.066.967.

Pero, ¿de dónde sale ese dinero? Cercanos a MEO explicaron a La Segunda, que dicho monto proviene de conferencias que dicta, diplomados, cursos, trabajos audiovisuales y consultorías fuera de Chile.

“Es una renta bruta variable que cumple con todos sus impuestos y están publicitados en sus redes sociales”, detallaron.

“Han dicho que no trabaja y lo hace desde los 18 años. A los 23 creó una empresa y hoy tiene dos empresas y muchas conferencias pagadas y publicitadas”, agregaron.