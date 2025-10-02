País declaración de patrimonio

“Han dicho que no trabaja”: ¿Cómo es que MEO gana 9 millones de pesos mensuales? Acá la explicación

Por CNN Chile

02.10.2025 / 19:44

{alt}

Un aspecto que llamó la atención fue el sueldo bruto mensual de los postulantes a La Moneda. Eduardo Artés informó que ganaba sueldo mínimo, Evelyn Matthei 1 peso, Jeannette Jara 985 mil, entre los más llamativos. 

Este miércoles, CNN Chile dio a conocer la declaración de Patrimonio de los candidatos a la presidencia de Chile.

Un aspecto que llamó la atención fue el sueldo bruto mensual de los postulantes a La Moneda. Eduardo Artés informó que ganaba sueldo mínimo, Evelyn Matthei 1 peso, Jeannette Jara 985 mil, entre los más llamativos.

Pero hubo un candidato que generó la curiosidad de todos: Marco Enríquez-Ominami. El fundador del extinto PRO, informó que ganaba 9.066.967.

Pero, ¿de dónde sale ese dinero? Cercanos a MEO explicaron a La Segunda, que dicho monto proviene de conferencias que dicta, diplomados, cursos, trabajos audiovisuales y consultorías fuera de Chile.

“Es una renta bruta variable que cumple con todos sus impuestos y están publicitados en sus redes sociales”, detallaron.

“Han dicho que no trabaja y lo hace desde los 18 años. A los 23 creó una empresa y hoy tiene dos empresas y muchas conferencias pagadas y publicitadas”, agregaron.

DESTACAMOS

Cultura The Life of a Showgirl: ¿A qué hora se lanza el nuevo disco de Taylor Swift en Chile y Latinoamérica?

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Senador Núñez por Ley de Presupuesto 2026: "Fue un error del Gobierno eliminar" la glosa republicana, "debe reponerse"
Venezuela denuncia que cinco cazas F-35 de EE.UU. volaron cerca de su costa en el Caribe
Paseo Bandera vuelve a abrirse al transporte público tras una década como peatonal: La velocidad máxima será de 30 km/h
Copa Libertadores femenina 2025: dónde ver gratis a la U. de Chile y Colo Colo
Durante día más importante para el judaísmo: Mortal ataque con atropellos y apuñalamiento se registra en sinagoga en Inglaterra
Narváez sobre campaña de Bachelet a la Secretaría General de la ONU: "Será una candidatura ajustada a la realidad presupuestaria"