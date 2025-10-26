Hallazgo de Krishna Aguilera: ministro Cordero destaca rapidez de brigadas ECOH y detención de seis imputados

El ministro de Seguridad Pública destacó el rápido accionar de las brigadas ECOH y la coordinación con el Ministerio Público tras el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera, y confirmó que seis personas se encuentran detenidas a la espera de su formalización este martes.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió este domingo al hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera, de 19 años, desaparecida desde el pasado 4 de octubre.

El secretario de Estado en conversación con Chilevisión informó que actualmente seis personas se encuentran detenidas, entre ellas dos mujeres, una de ellas menor de edad, y que se esperan ampliaciones de detención hasta este martes, cuando se realizará la formalización de los imputados ante el Ministerio Público.

Respecto al principal sospechoso, Juan Beltrán, Cordero indicó que se trata de un narcotraficante con un grupo delictivo local en San Bernardo, y que existen indicios de que podría tratarse de una organización criminal con roles jerárquicos definidos, aunque la relación directa con la muerte de Aguilera será determinada por la Fiscalía en la formalización.

El ministro explicó que el cuerpo de Krishna se encuentra en el Servicio Médico Legal, donde se realizarán las pericias para determinar oficialmente la causa de muerte y se entregará posteriormente a la familia. La investigación tendrá un plazo inicial de 90 días, ampliable según los resultados de la Fiscalía.

Cordero destacó además que el rápido hallazgo del cuerpo se debe, en parte, a la implementación de la brigada ECOH, creada para intervenciones inmediatas en los sitios del suceso con equipos multidisciplinarios del Ministerio Público y las policías. Según el ministro, esta estrategia ha permitido aumentar significativamente el número de imputados conocidos y la aplicación de prisión preventiva en casos similares.

“La reacción oportuna y la inmediatez en la investigación son claves para la obtención de pruebas y la identificación de los responsables”, señaló Cordero, subrayando que la política de seguridad implementada desde 2023 ha tenido un impacto positivo en la resolución de delitos graves.