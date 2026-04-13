Hallan cuerpo decapitado y parcialmente quemado en Curacaví: Fiscalía investiga homicidio

El hallazgo ocurrió cerca de la medianoche en el kilómetro 2 de Cuesta Zapata, luego de que vecinos alertaran por un foco de incendio.

La Fiscalía ECOH y Carabineros investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre con múltiples señales de violencia en Curacaví, en la Región Metropolitana, luego de que vecinos alertaran por un foco de incendio en el sector de Cuesta Zapata.

Según los primeros antecedentes entregados por la Fiscalía, el hallazgo se produjo cerca de las 23:50 horas en el kilómetro 2 de la ruta, cuando personas del sector detectaron fuego en el lugar y dieron aviso a las autoridades.

La fiscal del equipo ECOH, Carmen Gloria Guevara, señaló que una revisión inicial permitió establecer que se trata de un hombre que estaba decapitado, maniatado y con una fractura expuesta en una extremidad. Además, el cuerpo presentaba signos de haber sido parcialmente quemado.

Por instrucción del Ministerio Público, en el sitio del suceso trabajan equipos especializados del OS9 y de Labocar de Carabineros, con diligencias destinadas a levantar evidencia, identificar a la víctima y reconstruir la dinámica del crimen.

Entre las pericias en desarrollo se encuentran la revisión de cámaras de seguridad del sector, el análisis de eventuales vehículos involucrados y el cruce de información telefónica. Hasta ahora, no se ha informado oficialmente sobre evidencia balística ni sobre el uso de acelerantes.

El caso suma preocupación en Curacaví, ya que ocurre pocos días después de otro hallazgo de un cuerpo con signos de violencia en la misma comuna, esta vez en el sector de Cuesta Barriga.