Hallan cuerpo de hombre que murió tras intentar salvar a adolescente en ceremonia mapuche en Río Bueno
Por CNN Chile
24.08.2025 / 18:53
La víctima de 49 años desapareció el pasado martes cuando se lanzó al río Pilmaiquén para rescatar a una joven de 15 años durante un "rito de sanación" dirigido por una machi.
La Fiscalía de Los Ríos confirmó este domingo el hallazgo del cuerpo de un hombre de 49 años que desapareció tras lanzarse al río Pilmaiquén para salvar a una adolescente arrastrada por la corriente durante una ceremonia mapuche en la comuna de Río Bueno.
El hecho ocurrió el pasado martes 19 de agosto en el sector Maihue, donde se realizaba un “rito de sanación” encabezado por una machi.
Operativo de búsqueda
Dos adultos ingresaron al agua para auxiliar a la joven de 15 años cuando cayó al caudaloso río. Mientras una mujer de 48 años logró salir por sus propios medios, el hombre no pudo vencer la fuerza de la corriente.
Ese mismo día se recuperó el cuerpo sin vida de la menor, pero la búsqueda del hombre se extendió por cinco días con la participación de equipos de emergencia y voluntarios.
Según reportó Cooperativa, el Ministerio Público regional indicó que el hallazgo del cuerpo pone fin al operativo de búsqueda iniciado tras la tragedia.
El incidente ocurrió durante una tradicional ceremonia de sanación mapuche que se realizaba en las riberas del río Pilmaiquén, conocido por sus fuertes corrientes.