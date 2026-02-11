País quinta normal

Hallan ataúdes usados abandonados en plena vía pública en Quinta Normal

Por CNN Chile

11.02.2026 / 13:01

Vecinos reportaron la presencia de varios féretros en una calle de la comuna. Autoridades investigan el origen y cómo fueron dejados en el lugar.

Un inusual hallazgo generó alarma entre vecinos de Quinta Normal, luego de que durante la mañana se detectara la presencia de varios ataúdes usados abandonados en plena vía pública.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los féretros fueron encontrados en una calle residencial de la comuna, lo que motivó el aviso a Carabineros y personal municipal.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, generando preocupación entre residentes del sector.

Las autoridades trabajan para determinar el origen de los ataúdes y establecer responsabilidades por su abandono.

Desde el municipio indicaron que se adoptarán medidas para retirar los objetos y esclarecer cómo llegaron hasta la vía pública.

