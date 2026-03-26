Gobierno confirma hackeo a redes del Presidente Kast tras publicación falsa contra Trump en la que lo comparaba con Hitler

Presidencia informó que las cuentas personales del Mandatario en X e Instagram fueron “comprometidas por terceros” durante la madrugada. En ellas se difundió una imagen intervenida de Donald Trump con un mensaje que luego fue eliminado.

El Gobierno confirmó la madrugada de este jueves que las cuentas personales del Presidente José Antonio Kast en X e Instagram fueron vulneradas por terceros, luego de que en ambas plataformas apareciera una publicación falsa contra Donald Trump.

Según informó Presidencia, las cuentas del Mandatario “fueron comprometidas por terceros”, por lo que advirtió que ninguna publicación difundida durante esas horas debía ser atribuida a Kast.

Hasta ese momento, además, el Ejecutivo reconocía que todavía no recuperaba completamente el control de los perfiles.

La alerta se activó después de que en las cuentas apareciera una imagen intervenida de Trump, a quien le añadieron el bigote característico de Adolf Hitler.

El montaje iba acompañado de un mensaje en inglés y español que acusaba al presidente estadounidense de haber traicionado promesas a Chile y lo comparaba de forma ofensiva con el dictador nazi. La publicación fue borrada poco después.

Por ahora, el Gobierno no ha informado el origen de la vulneración ni si se presentará una denuncia formal por el acceso no autorizado.