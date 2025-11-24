"¿Hacia el qué...?": Decepción ciudadana en Graneros por show de drones que no salió como esperaban

A pesar de los esfuerzos del animador, la gente terminó pifiando y lanzando improperios ante la desilusión que se llevaron.

Graneros festejó este fin de semana 134 años de historia y quisieron innovar con un gran show de drones como regalo para la comunidad.

Pero el evento, que por primera vez se realizaba en la comuna, terminó decepcionando a muchos de los asistentes al evento, quienes reclamaron por la poca visibilidad del evento.

Uno de los momentos clave fue cuando los drones formaron la palabra “Hacia el desarrollo”, siendo esta última palabra ilegible desde el lugar del evento.

“¿Hacia el qué…?”, se escucha preguntar a una persona antes que el animador diga “desarrollo”, causando sorpresa entre los presentes.

En redes sociales también fue ampliamente comentado el evento, riéndose de lo mal que se veía en la misma transmisión oficial del municipio.