Hablan los examinadores que no supieron a qué establecimiento ir para tomar el Simce: “Nunca nos avisaron”

Distintas personas que se habían inscrito como examinadores apuntaron contra la agencia por la falta de comunicación del proceso.

Este miércoles se produjeron una serie de complicaciones en medio de la realización del Simce de 8° básico.

Esto, dado que distintos alcaldes y sostenedores señalaron que los examinadores no arribaron hasta los establecimientos educacionales para tomar el examen.

En este contexto, tanto el Ministerio de Educación como la Agencia de Calidad de la Educación culparon a un proveedor externo por la situación: la agencia Infer.

Algunos de los examinadores revelaron a LUN los problemas que tuvieron para presentarse a la toma de la prueba.

Estefanía Álvarez relató que pagaban $80 mil por ambas jornadas. Señaló que “el viernes mandé un correo porque no me habían dicho nada. El lunes me respondieron que tenía que esperar que la empresa se comunicara conmigo. Hasta el día de hoy no lo han hecho”.

Soledad Pavez sostuvo que “hicimos todo el proceso, aprobamos y nunca nos avisaron a qué colegio debíamos ir”.

En tanto, Macarena Henández indicó que “una (estuvo) asistiendo a la capacitación, haciendo las pruebas que salieron aprobadas y nada de nada, ninguna respuesta”.

Respecto a este hecho, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, señaló que “he instruido que se realice una investigación sumaria para poder analizar las causas y también que se apliquen todas las consecuencias para esta situación”.