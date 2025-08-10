Habla minero que se salvó de milagro de derrumbe en El Teniente: “Estoy pensando si dejo la minería, no la cuento dos veces”

Rodrigo Piñones, primo del fallecido Paulo Marín, señala que estuvo a un par de metros del derrumbe que acabó con la vida de sus compañeros.

Siguen las repercursiones tras el fatal accidente ocurrido dentro de la mina El Teniente, en el que murieron 6 mineros, cuyos cuerpos pudieron ser rescatados tras el esfuerzo de equipos de rescatistas.

En este contexto, se dio a conocer el relato de Rodrigo Piñones, quien era compañero y primo hermano de Paulo Marín, quien falleció en el derrumbe ocurrido el 31 de julio en El Teniente.

Según lo relatado por Piñones a La Tercera, Ese día ambos bajaron juntos al nivel Teniente Siete, 900 metros bajo tierra, para perforar muros de roca en una zona considerada segura: “Estábamos al lado, a un par de metros; pude haber sido yo o cualquiera”.

Minutos después de iniciadas las labores, una explosión sacudió la galería. “No nos dio tiempo para nada”, recordó.

El casco se le salió mientras caían piedras “del tamaño de una pelota de fútbol, incluso más grandes”. Tapado y con la pierna izquierda lesionada, gritó hasta que un primer equipo de rescatistas lo liberó. “Después de que me sacaron, el lugar donde yo estaba quedó completamente tapado”, detalló.

Recién en la clínica le confirmaron que su primo Paulo no había sobrevivido: “Les preguntaba a los paramédicos hasta que uno me dijo: el Paulo ya no está”.

Durante el velatorio celebrado en la medialuna de Las Cañas, Piñones se sentó solo a unos metros del féretro. Más de 400 personas —entre ellos sus compañeros de cuadrilla— se acercaron a saludarlo y preguntarle cómo había escapado. Piñoñes asegura que “todavía me cuesta responder. Solo pienso que quizás no era mi momento”.

Ahora convalece en Illapel, recuperándose del esguince y del trauma, desde donde señala que “estoy pensando en si dejo la minería o no; es que esta no la cuento dos veces”.