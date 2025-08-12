Gustavo Gatica declara por primera vez en juicio contra excarabinero Claudio Crespo

El psicólogo Gustavo Gatica declaró por primera vez en el estrado sobre los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2019, durante las manifestaciones del estallido social. Durante su testimonio, tanto el Ministerio Público como la defensa de Claudio Crespo le formularon diversas preguntas para esclarecer los detalles del caso.

Durante este martes, Gustavo Gatica declaró en el juicio oral contra el excarabinero Claudio Crespo, acusado de disparar los perdigones que lo dejaron ciego durante las manifestaciones del estallido social de 2019.

¿Qué pasó?

El juicio se desarrolla contra Claudio Crespo, exteniente coronel e integrante de las fuerzas especiales de Carabineros, quien enfrenta cargos por apremios ilegítimos y lesiones gravísimas. Según la acusación del Ministerio Público, Crespo es responsable de las heridas que provocaron la pérdida total de visión de Gustavo Gatica, y se solicita ante el tribunal una condena de 12 años de cárcel.

Tras 163 jornadas de audiencia, este fue el primer día en que Gatica prestó declaración en estrado. Tanto el Ministerio Público como la defensa de Crespo le realizaron preguntas en una intervención que duró cerca de tres horas y media.

Cabe mencionar que esta es la segunda vez que Gatica declara en esta causa. La primera fue el 8 de noviembre de 2019, a pocas horas de recibir los disparos de perdigones. En ese momento, según el diagnóstico de la Clínica Santa María, quedó con ceguera total. En el recinto de salud, la Policía de Investigaciones (PDI) le tomó declaración sobre los hechos ocurridos.

🔵Ante el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago está entregando su testimonio Gustavo Gatica, víctima del impacto de los perdigones de escopeta disparados por el teniente coronel de Carabineros C.F.C.G., quien se encuentra acusado de apremios ilegítimos con resultado de… — INDH Chile (@inddhh) August 12, 2025

El abogado defensor de Claudio Crespo, Mauricio Bascur, afirmó que “aún no se ha podido determinar científicamente por parte del organismo acusador cuál fue la trayectoria del disparo que lesionó a la víctima”. Explicó que, según los peritos planimétricos de la Policía de Investigaciones (PDI), Crespo estaba ubicado a la izquierda de Gatica en el momento en que este resultó herido. Además, basándose en las pericias médicas y planimétricas, los profesionales indican que el disparo provino desde la derecha.

En ese sentido, Bascur subrayó que el Ministerio Público “nunca ha imputado a Claudio Crespo como la persona que decidió apuntar y disparar a la víctima”. Añadió que la acusación se basa en que Crespo habría efectuado disparos contra manifestantes, y que como consecuencia de ello, resultó lesionado Gustavo Gatica.

Por su parte, en su declaración, Gatica relató que, en el pasaje de Carabineros de Chile, antes de recibir los disparos, observó un enfrentamiento entre funcionarios policiales y manifestantes de la llamada “primera línea”. Él se encontraba detrás de una estructura metálica y no pudo identificar de manera individual quién le disparó.

