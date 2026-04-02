Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, por fallida detención de Apablaza: “Es muy doloroso”

El líder de la UDI cuestionó la “frivolidad” en el proceso de extradición tras la fallida detención de Apablaza.

Como un episodio “muy doloroso” calificó el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, la fallida detención de Galvarino Apablaza en Argentina, subrayando además la coincidencia de la noticia con el aniversario del asesinato de Jaime Guzmán.

“Es muy doloroso, es una coincidencia macabra que el mismo día que se cumplían 35 años del asesinato de Jaime Guzmán nos enteremos de esta noticia”, afirmó.

En Conversación con Radio Duna, el parlamentario señaló que, pese a su molestia por lo ocurrido, reconoce el actuar de las autoridades en ciertos aspectos. “Uno no puede evitar un cierto enojo porque si bien el gobierno del presidente Gabriel Boric actuó correctamente, el ministro José Antonio Viera-Gallo fue totalmente diligente”, sostuvo.

No obstante, añadió críticas al proceso, indicando que “también hubo un poco de frivolidad, de que esta debería haber sido la extradición más anunciada de la historia”.

Ramírez reiteró su postura sobre la responsabilidad de Apablaza en el crimen del fundador de la UDI. “El 1 de abril él era la cabeza máxima del Frente (…) No hay duda de que él fue el autor intelectual del crimen, pero nunca ha tenido que enfrentar a la justicia chilena”, indicó.

En cuanto a cómo se conoció la información, explicó que “nos enteramos a través de nuestro abogado en Argentina. La familia Guzmán y la UDI hemos contratado abogados en todo el mundo”.

Respecto de los pasos a seguir, abordó la opción de que el Presidente José Antonio Kast viaje a Argentina para reunirse con Javier Milei tras la fuga. “Soy de la idea de hacer lo que ayude más en la consecución del objetivo que es encontrar y traer a Galvarino”, señaló.

Finalmente, agregó que “sé que para el Presidente este tema es importante y le toca una fibra bastante íntima”, concluyendo que “si eso ayudará para que Argentina tome medidas adicionales, prefiero que viaje”.