Guerra comercial: Gobierno “confía” en que Trump respete el tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos

El canciller Van Klaveren sostuvo que para Chile la opción en estos momentos de guerra comercial es el multilateralismo y la defensa del libre comercio.

(EFE).— El canciller Alberto van Klaveren, dijo este miércoles que “confía” en que el Gobierno de Estados Unidos “respete” el tratado de libre comercio vigente entre ambos países desde hace más de dos décadas, pese a que la Administración de Donald Trump impuso un arancel del 10% a la mayoría de productos chilenos.

¿Qué dijo el gobierno?

En un encuentro con corresponsales extranjeros, el ministro aseguró que “la opción para un país como Chile” en estos momentos de guerra comercial y cambio de orden mundial es el multilateralismo y la defensa del libre comercio.

“Esperamos que justamente esta red de acuerdos de libre comercio de la que dispone Chile siga vigente y confiamos en que también se respete nuestro acuerdo de libre comercio con Estados Unidos”, indicó Van Klaveren.

Una delegación encabezada por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Claudia Sanhueza, viajó esta semana a Washington para mantener reuniones con actores clave como el CEO de la International Copper Association, Juan Ignacio Díaz, o representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce).

Está previsto que Sanhueza se reúna este miércoles con el Representante de Comercio de los Estados Unidos, Jamieson Greer, para revisar la situación arancelaria.

Chile, como la mayoría del mundo, está afectado por los llamados “aranceles recíprocos” del 10% anunciados por Trump el pasado 2 de abril, aunque el cobre —la principal exportación chilena— y la madera están de momento exentos de estas tarifas.

Sí están gravados, por ejemplo, el salmón y las frutas, dos productos que juegan un papel importante en la canasta de bienes que Chile exporta a Estados Unidos, su segundo socio comercial por detrás de China.

En 2024, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 31.636 millones de dólares, con un saldo positivo para Chile de 796 millones, según datos de la Subsecretaría Relaciones Económicas Internacionales.

Bajo la premisa de la seguridad nacional, Trump anunció el pasado 25 de febrero el inicio de una investigación que puede durar hasta 9 meses para determinar si la alta dependencia de las importaciones de cobre representa un riesgo para su país y, en caso afirmativo, tomar medidas para restringirlas.

Chile, el mayor productor de cobre del mundo, exportó en 2024 más de 50.800 millones de dólares de este material esencial, principalmente hacia China (51,3%), Estados Unidos (11,3%) y Japón (11,1%), de acuerdo con el Banco Central chileno.

Los cerca de 5.600 millones de dólares de cobre chileno que fueron enviados a Estados Unidos el año pasado ingresaron al mercado norteamericano con un arancel del 0% en virtud del TLC vigente entre ambos países desde 2003.

Sobre la posibilidad de que los principales productores de cobre del mundo se unan para presionar y evitar un eventual arancel al cobre, el canciller Van Klaveren reconoció que es una posibilidad “difícil”.

“Cada proveedor tiene una realidad distinta. En el caso de Chile, nosotros exportamos cátodos de cobre a Estados Unidos, es decir, cobre refinado, y hay países que tienen un patrón de exportación distinto. No descartamos, eso sí, alguna colaboración más bien de carácter acotado. Estamos pensando, sobre todo, en Perú”, apuntó.