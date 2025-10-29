El caso de las guaguas cambiadas en 1980: Corte Suprema ordena pagar más de $1.000 millones en indemnizaciones

La Corte Suprema ratificó una millonaria compensación para las dos familias afectadas por el error ocurrido en el Hospital de Coyhaique hace 45 años. El examen de ADN realizado en 2022 confirmó el intercambio de las recién nacidas.

El Hospital de Coyhaique cometió uno de los errores más graves en la historia sanitaria del país: el 14 de julio de 1980, dos recién nacidas fueron entregadas a familias equivocadas. Cuarenta y cinco años después, la Corte Suprema cerró el largo proceso judicial con una indemnización total que supera los $1.000 millones para los padres y las hijas involucradas.

Según el fallo, las afectadas comprobaron el intercambio mediante un examen de ADN practicado en 2022, más de cuatro décadas después del nacimiento. El análisis fue realizado por el Laboratorio BioGenetics, confirmando que las niñas fueron entregadas a familias distintas.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) reconoció la magnitud del daño causado y expuso que las afectadas sufrieron graves consecuencias psicológicas, emocionales y sociales tras descubrir la verdad. La Corte de Apelaciones de Coyhaique había ordenado previamente el pago de $1.340 millones, cifra que fue recalculada por el máximo tribunal a más de $1.000 millones en total.

El fallo también destacó que no todas las personas involucradas sufrieron el mismo impacto, ya que una de las madres había fallecido sin conocer los resultados del examen genético.

De acuerdo con el testimonio recogido en la sentencia, una de las mujeres recordó que en 1986 una vecina le comentó que su hija “no se parecía” a ella ni a su familia. “Esa duda me acompañó toda la vida”, señaló.

Sin embargo, no fue hasta 2022 que la verdad se confirmó: la mujer había criado a la hija biológica de otra familia durante 42 años. “Ella se puso a llorar y se derrumbó al saberlo”, consigna el fallo. “Fue un error que cambió nuestras vidas para siempre”.

El dictamen ordena pagar $210 millones a cada una de las dos madres, $250 millones a cada una de las hijas y $80 millones a los padres de ambas familias. La suma total asciende a más de $1.000 millones.