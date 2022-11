En el marco de la paralización del gremio de camioneros de carácter indefinido, en el cual exigen que el Gobierno adopte medidas en cuanto al alza en el precio del combustible y enfrentar el clima de inseguridad que viven cotidianamente en las distintas rutas. La Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex), expresó su preocupación respecto al estado de las frutas para ser trasladada a mercados internacionales, y llamó a buscar acuerdos entre el gobierno y el gobierno.

Desde temprano inició la movilización convocada por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, en el cual informaron previamente que solo permitirán el paso de vehículos de emergencias, particulares y transporte de pasajeros.

El vocero de los camioneros de Paine, Carlos Galaz, en conversación con CNN Chile, respecto a las peticiones del Gobierno señaló que “queremos que los dirigentes de la Confederación Fuerza del Norte sean recibidos en La Moneda y puedan dialogar con el Gobierno para que entiendan nuestras problemáticas, que no son las mismas de los grandes empresarios”.

Y recalcó: “necesitamos soluciones, no mesas de trabajo. Los camiones no se están moviendo porque no hay recursos para poder movilizarnos, tenemos que demostrar nuestro malestar, demostrar cómo lo estamos pasando”.

Desde otra vereda, el presidente de la Asoex, Iván Marambio, según informó Emol, hizo un llamado al Ejecutivo y a los transportistas a buscar soluciones para terminar con la paralización, debido a la preocupación del estado de las frutas para enviar a exportación.

“Esta paralización nos preocupa, especialmente porque el sector viene de atravesar una compleja temporada pasada, especialmente debido a problemas logísticos. Hoy, estamos iniciando la temporada de exportaciones de frutas con envíos de cerezas y arándanos, y si bien, entendemos la situación expuesta por los transportistas, es importante llegar a soluciones a la brevedad, pues la fruta fresca no puede esperar“, señaló el presidente de la Asoex.

Y complementó que “un día de demora, es un día que la fruta pierde su condición y calidad, las cuales destacan a Chile en los mercados internacionales. Asimismo, es importante señalar que las naves tienen plazos establecidos para sus operaciones de embarque y cualquier demora implicaría una desprogramación de todo el proceso logístico”.