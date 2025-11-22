Gran incendio en fábrica de neumáticos en San Miguel mantiene movilizadas a 16 compañías de Bomberos

Bomberos confirmó que el incendio está circunscrito y sin riesgo inmediato de propagación, aunque advirtió que las labores de extinción podrían prolongarse por varias horas debido a la alta carga combustible del lugar.

Un incendio de gran magnitud afecta desde la mañana de este sábado a una empresa de almacenamiento y reciclaje de neumáticos en la comuna de San Miguel, generando una extensa columna de humo visible desde diversos sectores de Santiago.

El fuego comenzó pasadas las 07:00 horas en la intersección de José Joaquín Prieto con Cuarta Avenida, lo que motivó la rápida llegada de equipos de emergencia.

Debido a la intensidad del siniestro y al riesgo de propagación hacia viviendas y comercios colindantes, al menos 16 compañías de Bomberos fueron despachadas al lugar, desplegando cerca de 150 voluntarios.

¿Qué sabemos sobre el incendio que afecta a una fábrica de neumáticos en San Miguel?

El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, Sergio Navarro, confirmó que la emergencia presentó complejidades desde el inicio, principalmente por el tipo de material involucrado.

“El incendio se originó en un local comercial donde, según los primeros antecedentes, había presencia masiva de neumáticos. Al llegar, las máquinas confirmaron el fuego activo y se declaró un segundo despacho por la carga combustible y la magnitud del siniestro”, detalló Navarro a Chilevisión.

El comandante explicó que el incendio se encuentra circunscrito, lo que significa que las llamas están contenidas dentro del perímetro original y no presentan riesgo inmediato de propagación. Sin embargo, advirtió que las labores podrían extenderse por varias horas debido a la dificultad para extinguir completamente el material incendiado.

“Estamos realizando los trabajos de extinción final. Dada la cantidad de neumáticos, esto tomará entre dos y tres horas adicionales. Además, la estructura interior del galpón no es sólida: muchas divisiones internas y entrepisos eran de madera, lo que provocó colapsos y nos obligó a trabajar desde el exterior con ataques defensivos”, explicó.