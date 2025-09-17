Gobierno y fallo de la Suprema por el proyecto Dominga: “No implica una resolución de fondo al proyecto”

Este martes, el máximo tribunal declaro inadmisibles los recursos presentados en contra del polémico proyecto.

Este miércoles, el Gobierno se refirió a la decisión de la Corte Suprema de declarar inadmisibles recursos presentados en contra del proyecto Dominga, despejando el camino para que este avance.

En concreto, el máximo tribunal decretó como inadmisibles los recursos de casación presentados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y opositores del proyecto, confirmando la validez de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), aprobada en 2021.

¿Qué dijo el gobierno sobre la decisión de la Suprema?

En un comunicado, el Ministerio de Medio Ambiente señaló que el pronunciamiento de la Suprema “no implica una resolución de fondo al proyecto y en su contenido establece que las sentencias del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta no son definitivas”.

Recalaron que el tribunal también reafirmó que la competencia para resolver sobre el proyecto Dominga “es del Comité de Ministros, órgano que ya tomó una decisión al respecto en enero de 2025 (…) Actualmente, quedan recursos judiciales pendientes de resolución”.

Finalmente, desde la cartera de Medio Ambiente destacaron que “el Archipiélago de Humboldt es un ecosistema único en el mundo, patrimonio de todos los chilenos y las chilenas, y el Ministerio del Medio Ambiente continúa trabajando decididamente por su protección”.

Por su parte, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que el Ejecutivo “está analizando el fallo, por lo que no adelantaré conclusiones respecto a este. Como poder Ejecutivo somos respetuosos de las instituciones y, evidentemente, de las facultades y atribuciones que tienen otros poderes del Estado, en este caso lo que corresponde a los tribunales”.

“Siempre vamos a estar como Ejecutivo velando por equilibrar algo que es bien importante en nuestro país, que es el desarrollo económico junto con la sostenibilidad y el resguardo al medioambiente. Son principios que nos han guiado como gobierno y creemos que es también lo que espera nuestro país, crecer de manera sostenible y sustentable”, agregó.