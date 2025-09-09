Gobierno tras aprobación de ley de eutanasia en comisión del Senado: “Defendemos el principio de autonomía individual”

Este martes, la Comisión de Salud del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto, por lo que ahora pasara a Sala.

Este martes, el gobierno se refirió a la aprobación en general del Proyecto de Ley de Eutanasia en la Comisión de Salud del Senado.

La iniciativa, que recibió tres votos a favor y dos el contra, ahora será despachada a la Sala de la Cámara Alta para ser analizada.

¿Qué dijeron desde el gobierno por la ley de eutanasia?

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, agradeció a nombre de Ejecutivo la voluntad demostrada por la Comisión de Salud, respetando tanto las posiciones a favor como aquellas en contra manifestadas durante la votación.

“El Gobierno reafirma su compromiso con el respeto a las creencias personales de todos, al mismo tiempo que defiende el principio de autonomía individual para que las personas puedan tomar decisiones sobre su propia vida en condiciones específicas y excepcionales de sufrimiento”, sostuvo.

La secretaria de Estado recordó que “el Ejecutivo ha trabajado de manera responsable en la revisión integral del proyecto proveniente de la Cámara de Diputados, incorporando el aporte de especialistas en bioética y derecho para presentar indicaciones sustitutivas que perfeccionen el texto legal”.

El proyecto cuenta con urgencia legislativa, instrucción directa del presidente Gabriel Boric, y se espera que prontamente sea incluida en la tabla de la sala del Senado para su discusión en general. “El Gobierno mantiene su compromiso de impulsar la aprobación de esta iniciativa durante el actual período presidencia”, agregó Aguilera.

“Respetamos todas las visiones, incluidas aquellas que han manifestado reservas constitucionales, y reafirmamos nuestro compromiso tanto con el derecho a la vida como con la autonomía personal en circunstancias excepcionales”, cerró la jefa de la cartera de salud.