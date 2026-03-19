Gobierno solicitó renuncia de la directora nacional del Sence, Romanina Morales

En su reemplazo asumirá como subrogante Rodrigo Valdivia Lefort, hasta que se realice el concurso público para buscar al nuevo jefe de la entidad.

El martes recién pasado se dio a conocer que el gobierno de José Antonio Kast pidió la renuncia de la directora del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), Romanina Morales.

A través de un correo electrónico, se informó a los funcionarios del Sence sobre la salida de la ahora exdirectora.

Según consignó Diario Financiero, en el mensaje se señalaba que Morales “cesó en sus funciones como directora nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), cargo que ocupaba desde mediados del año 2023 (…). Manifestamos nuestro agradecimiento por su gestión y compromiso expresado durante todo el período de tiempo que estuvo a la cabeza del Servicio”.

Desde el Ejecutivo anunciaron que el jefe del Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas, Rodrigo Valdivia, asumirá como director subrogante de la entidad dependiente del Ministerio de Trabajo. Esto, hasta que finalice el proceso de concurso público para elegir a quien reemplazará a la abogada Morales.

Hasta ahora, no se ha revelado la razón detrás del despido.

Otras salidas de autoridades de organismos públicos

La salida de Morales se suma a la salida de la directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Biobío, María Luz Gajardo.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, explicó que se pidió la renuncia de Gajardo debido a la “demora” que hubo en la entrega de ayudas habitacionales a los damnificados por los incendios forestales en el sur.

Asimismo, el martes 12 de marzo desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales informaron el cambio de siete directores de servicios de salud del país, justificando que la decisión se tomó por los resultados de sus gestiones y porque se requería una nueva jefatura que fortaleciera estos sistemas.