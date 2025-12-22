Gobierno solicitó renuncia del director de la “Tía Rica” tras deficiencias detectadas por la Contraloría

Cristóbal Sepúlveda será subrogado por el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso.

El Ministerio del Trabajo informó este lunes que solicitó la renuncia de Cristóbal Sepúlveda Miranda, director general de la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como “Tía Rica“.

Sepúlveda llegó al cargo en agosto de 2024 a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y será subrogado por el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso.

La situación ocurre tras lo revelado por la Contraloría General de la República (CGR) la semana pasada, en relación con “graves fallas” detectadas en el funcionamiento de la “Tía Rica”.

Las deficiencias que encontró Contraloría en la Dicrep

El ente contralor indicó que entre 2023 y 2024 la “Tía Rica” realizó un “débil control respecto de sus operaciones”.

En concreto, se detectó que 1.681 personas con antecedentes penales empeñaron bienes por $1.507 millones y no recuperaron las especies empeñadas.

A pesar de ello, la Dicrep no presentó denuncias ni entregó antecedentes a las autoridades correspondientes.

Adicionalmente, se evidenció la “ausencia de procedimientos básicos para verificar datos personales, la procedencia lícita de los bienes y la identidad de los usuarios”.

Junto con ello, la Contraloría reveló que tampoco hubo un “sistema de alertas para operaciones reiteradas ni coordinación con los organismos policiales, aun cuando las especies empeñadas incluyen características útiles para investigaciones, como número de serie, modelo y estado”.

La institución instruyó un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas y envió el informe al Ministerio Público, además de ordenar a la Dicrep a fortalecer sus controles.