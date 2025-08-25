Gobierno nombra a Rubén Pérez como director de Gendarmería: Tiene 30 años de experiencia y permanecía como subrogante en el cargo

El nombramiento fue confirmado este lunes por el Ministerio de Justicia, que también encomendó al alto funcionario impulsar medidas de probidad, control interno y reinserción social.

Este lunes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nombró al coronel Rubén Pérez Riquelme como nuevo director nacional de Gendarmería.

El anuncio llega tras un período en el que Pérez ejercía como subrogante en el cargo, en su calidad de subdirector operativo de la institución.

A través de un comunicado, la partición de gobierno destacó los más de 30 años de trayectoria en el sistema penitenciario que tiene el coronel Pérez, periodo en el que “ha desempeñado diversas funciones al interior de Gendarmería, acumulando una amplia experiencia en gestión carcelaria y operativa“.

Según indicó la cartera de Justicia, entre las prioridades de la nueva dirección está el fortalecimiento de la seguridad en recintos penitenciarios y el control efectivo al interior de los establecimientos, en un contexto marcado por el aumento del crimen organizado.

Asimismo, Pérez deberá liderar la implementación del Plan Nacional contra el Crimen Organizado, impulsar políticas de probidad y anticorrupción, y continuar el trabajo en reintegración social y derechos humanos, pilares fundamentales para el funcionamiento del sistema penitenciario.