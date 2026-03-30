Gobierno retrocede en recorte del 3% al presupuesto del Ministerio de Seguridad: “Siempre fue una propuesta”

La ministra Steinert explicó que no se reducirá el presupuesto en más de $70 mil millones debido a la "crisis que estamos viviendo".

Este lunes, tras reunirse con la Dirección de Presupuestos (Dipres), la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, informó que no habrá un recorte del 3% en el presupuesto de la cartera.

“Tenemos una buena noticia: no hay rebaja en lo que es seguridad. El presidente ha decidido no reducir el presupuesto y, además, avanzar en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías”, anunció Steinert.

Esta decisión se da luego de las conversaciones que sostuvo la autoridad con la Dipres y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para discutir el recorte de más de $70 mil millones al ministerio.

La exfiscal agradeció al presidente José Antonio Kast por revertir el recorte, afirmando que “ese 3% queda con nosotros. No se va a rebajar y por eso es una muy buena noticia”.

En la misma línea, señaló que “la seguridad exige decisiones firmes, con sentido de urgencia, y hoy dimos un paso en esa dirección”.

Además, negó que fuera un “error” de parte del Gobierno el recorte de la cartera de Seguridad e indicó que “siempre fue una propuesta“.

“No, esto siempre fue una propuesta. Se les pidió a todos los ministerios hacer un esfuerzo. Nosotros nos sentamos, intentamos, lo vimos, lo analizamos, lo estudiamos y finalmente se llegó a la convicción de que en Seguridad, dada la importancia que tiene la crisis que estamos viviendo, no se va a hacer esta rebaja en este ministerio. Va a ser una excepción y, como señalé, esto es mandatado por el Presidente”.

Por último, indicó que lo que más le preocupa al Gobierno es que la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile tengan más “herramientas”, por lo que adelantó que trabajará “en conjunto con Dipres” para ello.