Gobierno retiró desde Contraloría decreto para implementar la nueva Ley de Adopción: Es para “agilizar procesos de adopción”

El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, aclaró que los reglamentos serán reingresados ante el ente contralor en dos semanas.

El Gobierno informó que retiró desde la Contraloría General de la República (CGR) el decreto que permite la implementación de la nueva Ley de Adopción.

La decisión, según indicó el Ministerio de Desarrollo Social, se da “con el objetivo de agilizar los procesos de adopción”.

Con el retiro de los reglamentos, se busca “evaluar la posibilidad de agilizar los procesos de adopción”, señalaron en un comunicado.

El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, reiteró que la medida “tiene como enfoque agilizar y revisar los procesos de adopción”.

“Nuestro objetivo es que los niños tengan derecho a vivir en familia, que crezcan en un ambiente de cuidado y dignidad, y nuestra convicción y compromiso como Gobierno es que todo niño que ha sido vulnerado en sus derechos pueda tener una mejor calidad de vida”, dijo.

Sánchez indicó que los reglamentos serán reingresados en dos semanas y que se trata de una facultad de la administración entrante y que “históricamente” han utilizado gobiernos anteriores.