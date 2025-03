Gobierno reacciona duramente a emplazamientos de la CPC por seguridad: “El mundo privado no cumple un rol simplemente pasivo”

Tanto el ministro Mario Marcel, como los subsecretarios Cordero y Leitao respondieron a lo dicho por la gremial. “El tema de la lucha contra la delincuencia (…) no es algo que se resuelve a través de una medida, es una lucha permanente”, dijo Marcel.

Diversas autoridades reaccionaron a las declaraciones de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), quienes manifestaron su preocupación por “la crisis de violencia criminal que azota al país”.

¿Qué dijeron desde la CPC?

En una declaración del CPC y todas sus ramas, se señala que Chile “está perdiendo la batalla contra la inseguridad. La delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico cobran cada vez más vidas humanas y toman espacios donde el Estado prácticamente no tiene presencia”.

“Los chilenos vivimos con miedo y hemos dejado de hacer nuestra vida normal (…) Asimismo, está afectando la actividad económica, poniendo en riesgo miles de empleos y frenando inversiones clave para el desarrollo. No hay progreso posible en un país donde el miedo impide el normal funcionamiento de la sociedad”, añadieron.

Lee también: Asociación de Fiscales defiende el polémico allanamiento a Karol Cariola

En esta línea, instaron al Estado a “estar a la altura” para contener la violencia “con la urgencia y determinación necesarias”. “Se requiere fortalecer el orden público y a todas las instituciones encargadas de perseguir el crimen, de manera de avanzar en estrategias de inteligencia y persecución penal eficaces”.

Finalmente, hicieron un llamado a considerar de “forma seria” las propuestas hechas por el sector privado al Gobierno en este ámbito a través de distintas instancias. “Chile no puede esperar más. La seguridad es un derecho fundamental y una condición esencial para el bienestar y el futuro del país”, cerraron.

Marcel, Cordero y Leitao responden

Uno de los que replicó estos dichos fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien en Radio Infinita sostuvo que “lo que uno esperaría es que una organización gremial entienda que el tema de la lucha contra la delincuencia (…) no es algo que se resuelve a través de una medida, sino que es una lucha permanente”.

El ministro recalcó que “es una batalla que es larga, requiere mucha concentración y mucha colaboración y ese ha sido el approach del Gobierno durante todo este tiempo y por eso le ha dedicado todo el esfuerzo político, legislativo, los recursos que le ha canalizado. Y eso va a continuar durante todo este año”.

“Lo que yo quisiera es que, por ejemplo, respecto de proyectos que aún no se han aprobado, que están bastante demorados, como es el de inteligencia económica contra el crimen organizado, ojalá que tuviéramos también ese ímpetu de estas declaraciones, también se orientara a apoyar estos proyectos”, añadió.

Lee también: Médicos del Hospital de Concepción pasaron casi 4 mil horas trabajando como docentes en lugar de atender pacientes

Luis Cordero, subsecretario del Interior, afirmó que “no hay ningún tipo de incomodidad” por las declaraciones. “Lo que me preocupa es que la CPC mire los temas de seguridad como si fuera desde la galería. Los temas de seguridad son un compromiso del país, en el cual el sector privado cumple un rol bien relevante”.

El también otrora ministro de Justicia insistió en que el mundo privado “no cumple un rol simplemente pasivo, observador, sino que cumple un rol activo. Y para cumplir un rol activo, yo lo que esperaría de la CPC no es minar el rol del Estado, sino que ver cómo el sector privado también se compromete en eso”.

Por su parte, en Radio Duna, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, tildó el comunicado de “lamentable”. “El esfuerzo que está haciendo el Estado es conjunto, lo está haciendo con el mundo privado, lo está haciendo el mundo político, los parlamentarios, lo estamos haciendo, por supuesto, desde el gobierno con una estrategia de seguridad que fue acordada por muchos sectores”.

“Obviamente que los resultados de eso no son inmediatos porque a problemas complejos no existen soluciones simples (…). El gobierno lidera, trabaja, convoca a todos los actores para lograr esos resultados. Entonces, cuando uno va y dice, ‘oye, estamos perdiendo algo’, quiere decir que quienes tienen que colaborar no han colaborado suficiente”, recalcó.