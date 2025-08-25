Ataque en Victoria: Gobierno presenta querella tras asesinato de guardia en predio forestal en la Región de La Araucanía

El crimen, calificado por el mandatario como un “ataque brutal e inaceptable”, motivó acciones judiciales y reuniones con la empresa afectada, mientras el Ministerio Público indaga posibles vínculos con grupos organizados en la zona.

Un ataque armado ocurrido la noche del sábado en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía, dejó a un guardia forestal muerto y a otro gravemente herido en el predio Los Prados, perteneciente a la empresa CMPC.

La gravedad del hecho llevó al Gobierno a anunciar una querella por homicidio y a activar reuniones con la compañía afectada.

Este lunes, el Presidente Gabriel Boric abordó públicamente el crimen, calificándolo como “brutal e inaceptable”, enviando además sus condolencias a la familia del trabajador fallecido.

“Es una pérdida que nos duele como país”, afirmó el mandatario, destacando que el Ejecutivo tomará acciones judiciales inmediatas.

Querella en curso y posibles ampliaciones

La querella por homicidio será presentada por el Ministerio del Interior, según confirmó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Luis Cordero, quien se reunirá durante esta jornada con el gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle. El objetivo del encuentro es evaluar lo ocurrido y coordinar acciones en el marco de la investigación.

Desde el Gobierno no descartan que la querella pueda ampliarse, dependiendo del avance de las diligencias que lleva adelante el Ministerio Público. La línea investigativa aún no ha descartado motivaciones territoriales ni la participación de grupos organizados en la zona.

“Se está investigando el carácter de los hechos para evaluar si es necesario ampliar o modificar la querella”, señaló Boric.

Finalmente, el jefe de Estado fue enfático al advertir que no habrá impunidad ante este tipo de crímenes. Recordó además operativos recientes como los casos del sicario del Barrio Meiggs o la captura de los responsables del homicidio en Curacaví, como ejemplos del trabajo que, asegura, continuará con la misma fuerza.

“A quienes realizaron estos actos: los vamos a perseguir, los vamos a encontrar y los vamos a poner ante la justicia. No lo vamos a permitir. Chile no tolerará que el delito, la violencia o el narco perturben la paz de nuestros ciudadanos”, puntualizó.