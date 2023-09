Este miércoles, el presidente Gabiel Boric presentó un nuevo proyecto de ley cuyo objetivo es limitar los funerales de alto riesgo.

La normativa busca prevenir la ocurrencia de eventos delictivos y actos de violencia e inseguridad social asociados a estos funerales.

En concreto, pretende limitar el plazo para llevar a cabo la sepultura en funerales que presenten un riesgo para la seguridad y, al mismo tiempo, establecer criterios y condiciones para ello.

¿Qué dijo el presidente Gabriel Boric?

El presidente Boric afirmó que “no es aceptable que una ceremonia fúnebre se traduzca en balazos, fuegos artificiales, desorden o incivilidades, por muy grande que sea la legítima tristeza que causa la perdida de un ser querido”.

En esta línea, agregó que no es aceptable que un funeral obligue a paralizar un barrio entero, a suspender clases y a cerrar calles al tránsito de vehículos o de personas. “No queremos más colegios cerrados por el temor que generan este tipo de actos“.

“Esto se ha ido naturalizando y como presidente de la República no estoy dispuesto a que esto se naturalice. No me cabe ninguna duda de que en esto no soy el único, ya que, de hecho, este proyecto recoge parte de cuatro propuestas parlamentarias”, agregó.

Detalles del proyecto de ley

Reducción del tiempo para el proceso funerario a máximo 24 horas .

. Limitación de las condiciones para llevar a cabo los narcofunerales: El acto fúnebre se podrá realizar exclusivamente en las instalaciones del cementerio o crematorio donde será la sepultura o cremación del fallecido y se restringirá la cantidad de personas que podrán asistir .

El delegado o delegada presidencial regional respectivo deberá resolver si se trata de un funeral de riesgo (o narcofuneral) con base en un informe de Carabineros que determinará el nivel de riesgo según una serie de variables.