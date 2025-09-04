Gobierno pone sobre la mesa cifras internacionales para el debate sobre aborto: “Ninguna mujer se embaraza para abortar”

La ministra Antonia Orellana adelantó que expondrá ante el Congreso ejemplos de regulación en la OCDE y América Latina.

La próxima semana comenzará en el Congreso la discusión sobre la ampliación de la interrupción voluntaria del embarazo en Chile. Como antesala, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, adelantó que presentará un panorama de la experiencia internacional en la materia, destacando las recomendaciones de organismos de derechos humanos y los modelos comparados en países de la OCDE y América Latina.

De acuerdo con las cifras que expondrá la ministra, 77 de los 193 países miembros de la ONU permiten la interrupción del embarazo a petición de la mujer, lo que representa al 34% de la población femenina en edad reproductiva.

En la OCDE, 34 de los 38 países cuentan con regulaciones que permiten el aborto bajo plazos determinados, mientras que solo cuatro —Chile, Costa Rica, Japón y Polonia— mantienen un modelo restringido por causales.

En América Latina, países como Colombia, Cuba, Uruguay, Guyana y Argentina han aprobado leyes que regulan la interrupción a petición de la mujer, con límites gestacionales que van desde las 12 hasta las 24 semanas.

El estándar internacional ha instado a los Estados a avanzar hacia regulaciones sanitarias sin penalización, reconociendo la IVE como un asunto de salud pública.

“Queremos abrir un debate respetuoso, con base en evidencia, donde todas las posiciones tengan un espacio. Ninguna mujer se embaraza para abortar. Como gobierno creemos que las mujeres no deben seguir siendo tratadas como criminales ni tampoco deben exponerse a la clandestinidad, que produce riesgos para la salud y hospitalizaciones que superan las 20 mil al año”, afirmó Orellana.

El diputado Patricio Rosas, Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, también pidió un debate abierto: “En la Comisión de Salud estamos totalmente dispuestos a discutir este proyecto. De hecho, lo teníamos en agenda para el martes, pero no pudimos revisarlo por la sesión especial que se realizó. Siempre vemos todo desde un punto de vista técnico, pensando en el cuidado de las pacientes, y esa es la disposición que tenemos para analizar esta iniciativa“.

“Queremos dar una solución verdadera a mujeres que, aunque estén con tratamientos de anticoncepción han quedado embarazadas, o a niñas menores de 14 que han tenido problemas para acceder a la ley de tres causales por violación y que han tenido que seguir adelante con un embarazo que no querían. Tenemos que responder a estas situaciones de manera seria y humana”, añadió.

La presentación de la ministra Orellana está programada para el próximo martes, en una sesión especial del Congreso que dará inicio formal a la discusión legislativa.