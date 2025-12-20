Gobierno oficializa Plan RECOGE para proteger al huillín, una de las especies más amenazadas del país

El instrumento, publicado en el Diario Oficial, establece una estrategia coordinada entre el Estado, la ciencia y las comunidades para proteger los hábitats críticos de la especie durante los próximos 15 años y frenar las amenazas que mantienen al huillín en riesgo de extinción.

Chile dio un nuevo paso en su política de protección de la biodiversidad con la entrada en vigencia del Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) del huillín (Lontra provocax), instrumento que fija acciones concretas para resguardar a esta especie nativa durante los próximos 15 años. La medida quedó formalizada tras la publicación del decreto respectivo en el Diario Oficial.

La iniciativa busca frenar el deterioro de las poblaciones de huillín, una nutria que habita ríos, lagos, humedales y zonas costeras del sur del país y que actualmente se encuentra clasificada como En Peligro de extinción. Su presencia es clave para los ecosistemas acuáticos, ya que solo sobrevive en ambientes con altos estándares de calidad del agua.

El plan establece una estrategia coordinada entre organismos del Estado, comunidades locales, centros académicos y organizaciones ambientales, con el objetivo de proteger los hábitats críticos de la especie y reducir las amenazas que enfrenta. Entre ellas destacan la pérdida de riberas naturales, la contaminación de cursos de agua y la presión de especies exóticas invasoras, como el visón.

Las acciones contempladas incluyen la restauración de humedales y riberas, el ordenamiento de actividades productivas e infraestructura en zonas sensibles, y el fortalecimiento del monitoreo científico para conocer con mayor precisión la distribución y el tamaño de las poblaciones remanentes. A ello se suma el impulso a la educación ambiental y al trabajo territorial con comunidades que conviven con la especie.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente subrayaron que el plan se enmarca en una política más amplia de conservación de fauna nativa. Con la aprobación del RECOGE del huillín, ya son 12 las especies que cuentan con instrumentos oficiales de recuperación durante el actual Gobierno, entre ellas el gaviotín chico y el zorro de Darwin.

La elaboración del plan se concretó en 2023, tras un proceso técnico y participativo que involucró a más de una decena de servicios públicos y a organizaciones no gubernamentales y académicas con experiencia en conservación. Especialistas valoraron el enfoque multisectorial del instrumento, señalando que permitirá avanzar desde el diagnóstico hacia acciones concretas en el territorio.

Una especie clave para ríos y humedales

El huillín es una nutria endémica del sur de Sudamérica que en Chile mantiene poblaciones pequeñas y fragmentadas entre La Araucanía y Magallanes. Se alimenta principalmente de peces y crustáceos y es altamente sensible a las alteraciones de su entorno, lo que lo convierte en un indicador natural del estado de ríos y humedales.

La implementación del nuevo Plan RECOGE apunta a revertir el escenario de riesgo que enfrenta la especie y a asegurar su supervivencia a largo plazo, junto con la protección de ecosistemas acuáticos fundamentales para la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.