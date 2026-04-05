Gobierno mantendrá proceso de remoción de directora del SernamEG diagnositicada con cáncer: “Algunas decisiones son difíciles”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, aseguró que la decisión responde a la confianza en la gestión y a la continuidad del servicio, calificándola como “una de las decisiones más dolorosas” de su carrera.

El gobierno anunció esta jornada que mantendrá el proceso de remoción de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco.

Así lo detalló la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, en conversación con La Tercera.

Carrasco, quien llegó al cargo en agosto de 2022 a través de Alta Dirección Pública (ADP), se encuentra actualmente en tratamiento por un cáncer de mama triple negativo.

La situación motivó la presentación de una licencia médica con efecto retroactivo, lo que obligó al gobierno a pausar temporalmente su remoción.

La solicitud de renuncia no voluntaria a Carrasco fue realizada la semana pasada por la subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro. A pesar de la suspensión temporal, Marín aseguró que la decisión del Ejecutivo se mantendrá una vez que finalice la licencia: “Sí, es una decisión fundamentada en los motivos ya expuestos”.

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La ministra reconoció que se trata de una decisión difícil y dolorosa: “Ha sido una de las decisiones más dolorosas que me ha tocado tomar, en mi condición de mujer, en mi carrera profesional, pero entendemos que gobernar es tomar decisiones y algunas decisiones son difíciles también”.

Sobre la justificación de la remoción, Marín señaló que responde a la confianza y a la continuidad del servicio: “La decisión que nosotros tomamos es una decisión responsable, basada en la confianza y en la buena continuidad del servicio”.

Respecto a los detalles de esa falta de confianza, la secretaria de Estado indicó que existen lineamientos internos que prefieren mantener reservados.

El presidente José Antonio Kast había señalado previamente que la medida se fundamenta en que “la confianza no se dio“.