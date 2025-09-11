Gobierno lanzó renovada Ruta de la Memoria en la RM: Contempla 46 hitos en 24 comunas

El lanzamiento fue encabezado por el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

En el día de la conmemoración de los 52 años del golpe de Estado, el Ministerio de Bienes Nacionales lanzó la renovada Ruta de la Memoria en la Región Metropolitana, “la cual cuenta con 46 puntos distribuidos en cinco circuitos, los que permiten visitar sitios que recuerdan las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la capital”.

En la ceremonia de presentación, que se hizo en el Museo de la Memoria, también se firmó un convenio que permite la entrega de material gráfico y audiovisual, elaborado para el Ministerio de Bienes Nacionales por el fotógrafo Cristian Acosta y el audiovisual Juan Pablo Riveros, que muestra la realidad de 14 sitios de memoria.

Este material quedará resguardado y podrá ser difundido por el Muso de la Memoria y los Derechos Humanos.

El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, comentó que “al inicio de nuestro Gobierno existían cuatro Rutas de la Memoria. Me complace anunciar que hoy, tras tres años, hemos alcanzado ocho rutas de la memoria, y estamos trabajando para lanzar otras dos en Los Lagos y Biobío”.

La Ruta de la Memoria en la RM

La primera Ruta de la Memoria en la RM fue diseñada en 2007, en el marco de políticas públicas de reparación relacionadas con las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, explicaron desde el Ejecutivo.

Esta renovada ruta contempla cinco circuitos que cruzan cinco de las seis provincias de la región y 24 de sus 52 comunas.

Integra 46 hitos de memoria con aproximadamente 250 kilómetros de extensión.

Entre sus hitos se encuentra el Palacio de La Moneda, el Estadio Nacional y sitios de memoria como Villa Grimaldi, Londres 38, 3 y 4 Álamos y la Casa de Memoria José Domingo Cañas.