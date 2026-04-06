Gobierno ingresó proyecto al Senado para regular residencia de turistas en el archipiélago Juan Fernández: ¿De qué se trata?

La normativa busca regular los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio del Archipiélago de Juan Fernández.

El Gobierno ingresó al Senado un proyecto de ley para la regulación de la residencia, permanencia y traslado hacia y desde el territorio especial del Archipiélago Juan Fernández e incorpora las Islas Desventuradas a dicho territorio especial.

La iniciativa, que fue presentada teniendo en cuenta el “rápido crecimiento poblacional”, será revisada por la Comisión de Zonas Extremas luego que se constituya la instancia.

Según explicaron desde el Senado, la norma busca “regular los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio del Archipiélago de Juan Fernández, de forma similar a lo ya establecido por la ley referente al territorio especial de Isla de Pascua, con el fin de controlar el ingreso, así como incorporar bajo la administración de este territorio especial a las islas San Félix y San Ambrosio”.

En concreto, se busca que toda persona, ya sea chilena o extranjera, que ingrese por razones de turismo al territorio, podrá permanecer por un período máximo de 30 días corridos.

En caso que ocurran situaciones de fuerza mayor o un caso fortuito, “podrá prorrogarse la permanencia por el tiempo necesario para su abandono, la que deberá extenderse a sus acompañantes, en caso de ser necesario. La solicitud de prórroga será calificada y resuelta por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso”, se lee en el texto.

En esa línea, el objetivo es establecer un régimen jurídico especial que “permita compatibilizar el ejercicio de estos derechos con la protección de su identidad territorial, su equilibrio demográfico, su patrimonio natural y las condiciones particulares de habitabilidad del archipiélago”.

Asimismo, las empresas de transporte aéreo o marítimo tendrán la obligación de informar a la PDI y a la Delegación Presidencial, en un plazo de 48 horas antes del arribo, un listado con la individualización de los pasajeros y tripulantes que ingresarán al territorio especial del archipiélago.