Gobierno ingresa proyecto para amortiguar alza de combustibles y estima efecto fiscal casi neutro

La iniciativa contempla recursos para bajar la parafina a niveles de febrero y un bono para taxis colectivos, con un costo total de $111.530 millones. Sin embargo, Hacienda proyecta compensar ese gasto con mayores ingresos por cambios al crédito fiscal del impuesto específico al diésel.

El Gobierno ingresó este martes al Congreso el proyecto de ley que busca amortiguar parte del impacto del alza histórica en los combustibles anunciada por el Ejecutivo, con una batería de medidas focalizadas y una proyección de efecto fiscal “casi neutro” para las cuentas públicas.

La iniciativa comenzará su tramitación con discusión inmediata en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en medio de la presión política y gremial generada por el ajuste de $370 por litro en las bencinas y de $580 en el diésel, que comenzará a regir esta semana.

Según detalló La Tercera, uno de los ejes del proyecto es un aporte de $53.760 millones al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), con el objetivo de que la parafina vuelva a niveles similares a los de febrero de 2026. El texto establece que esta medida tendrá carácter temporal y podrá aplicarse, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2026.

El segundo componente relevante es el bono comprometido para taxis y taxis colectivos. De acuerdo con el proyecto, el beneficio cubrirá a 96.283 personas y tendrá un costo fiscal de $57.770 millones durante su vigencia, entre abril y octubre de este año. Otros reportes han detallado que ese bono será de $100 mil mensuales por vehículo, con una duración máxima de seis meses.

Con ambos ítems, el gasto fiscal total del proyecto asciende a $111.530 millones. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que ese desembolso será compensado por una mayor recaudación asociada a cambios en el tratamiento tributario del diésel.

En concreto, el proyecto reduce el crédito fiscal aplicable a empresas no transportistas por concepto de impuesto específico al petróleo diésel, equiparándolo al esquema vigente para transportistas. Según la estimación incluida en la iniciativa, esa modificación permitiría generar $124.463 millones en ingresos adicionales durante su período de vigencia.