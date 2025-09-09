Gobierno ingresa indicación para reimpulsar voto obligatorio con multa reducida: Propone monto de entre $34 mil y $103 mil

El Ejecutivo además presentó una reforma constitucional que modifica el artículo 14 de la Carta Fundamental, estableciendo que solo podrán sufragar los extranjeros que hayan residido legalmente en el país por más de 10 años.

El Gobierno avanzó este martes con dos importantes propuestas legislativas que buscan modificar aspectos clave del sistema electoral: por un lado, reinstaurar el voto obligatorio con sanciones económicas más bajas; por otro, establecer mayores restricciones para que personas extranjeras puedan votar en elecciones.

Multa por no votar: Nueva propuesta con sanciones reducidas

Durante la sesión de la Comisión de Gobierno del Senado, el Ejecutivo ingresó una indicación que fija una multa de entre 0,5 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) —equivalente a entre $34.632 y $103.897— para quienes no voten en elecciones obligatorias.

Esta propuesta reduce significativamente el monto en comparación con lo aprobado previamente por la Cámara de Diputadas y Diputados, donde la sanción superaba los $200 mil.

El texto de esa indicación señala:“El ciudadano que no votare será penado con multa a beneficio municipal de media a tres unidades tributarias mensuales”.

Sufragio extranjero: Cambios en la Constitución

En paralelo, el Ejecutivo ingresó una reforma constitucional que busca modificar el artículo 14 de la Carta Fundamental, con el fin de endurecer las condiciones para que ciudadanos extranjeros puedan participar en elecciones.

La propuesta establece que solo podrán votar los extranjeros que hayan vivido ininterrumpidamente en Chile durante al menos 10 años, y que el conteo comience solo a partir de la obtención de la residencia definitiva.

Además, durante ese periodo no podrán haber salido del país por más de 90 días en un lapso de 12 meses.