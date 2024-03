El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó la situación del director general de la PDI, Sergio Muñoz, quien será formalizado el martes 19 de marzo en el marco de la indagatoria del Caso Audios, señalando que no ha pedido su renuncia y que esperara a la instancia judicial para tomar decisiones.

“Las renuncias el Gobierno siempre las informa por canales oficiales, no por trascendidos. Cuando hay una renuncia se informa por vías oficiales, y no ha habido ninguna vía oficial para informar ello”, recalcó, señalando que ni él ni la ministra del Interior han comunicado sobre aquello.

En esa línea, hizo énfasis en que respecto a las decisiones que eventualmente pueda tomar el Ejecutivo, la formalización “siempre constituye un punto de inflexión respecto de los cuales tomar decisiones”.

Monsalve fue enfático en señalar que cuando el Gobierno toma decisiones “las informa por los canales oficiales”, descartando que se le haya pedido la renuncia al mandamás de la institución policial.

¿Qué pasó?

Personal del OS7 de Carabineros allanó este vienes la casa y oficina del alto mando de la PDI, luego de haber recibido la orden de entrada y registro que la Fiscalía Oriente le solicitó a la justicia el 14 de marzo pasado.

La entidad persecutora fundamentó la acción tras las pericias realizadas al celular del abogado Luis Hermosilla. Esto en el marco de la indagatoria por presunto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con el fin de obtener información privilegia en favor del empresario Daniel Sauer.

Desde el dispositivo móvil, se obtuvo información que da cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucran directamente al director general de la PDI, afirmó la Fiscalía.

Al respeto, el Ministerio Público solicitó formalizar a Sergio Muñoz. La audiencia se realizará el próximo martes 19 de marzo a las 9:00 horas.

Reunión con Tohá

Durante la tarde de este viernes, Muñoz llegó al Palacio de La Moneda para reunirse con la ministra del Interior, Carolina Toha, luego de darse a conocer su formalización.

El encuentro comenzó cerca de las 14:00 horas y se extendió por cerca de una hora. Posteriormente, el director general de la PDI se retiró rápidamente de la casa de Gobierno.

Previo al encuentro en el palacio presidencial, Tohá participó en una actividad en la sede del Congreso en Santiago. En la instancia, se le consultó por el allanamiento y la formalización que enfrentará Sergio Muñoz.

Cabe recordar, que la PDI es parte de Fuerzas de Orden y Seguridad, las cuales dependen de la Secretaría de Estado que encabeza la jefa de gabinete.

“Ciertamente como Gobierno nos preocupa. Respetamos el trabajo de la Fiscalía, es un órgano autónomo y creemos que es muy importante que esta investigación se lleve adelante para esclarecer cualquier acusación que exista y se actúe de consecuencia en el marco de la ley”, respondió la ministra en primera instancia.

Además, comento que, si bien al Ejecutivo no le corresponde intervenir de ninguna en esta manera en la investigación, “sí le corresponde, y de eso nos vamos a preocupar, de que esta situación no perjudique el trabajo policial y no perjudique la estrategia de seguridad y, en definitiva, no termine perjudicando a las personas”.

De este modo, la jefa de gabinete indicó que, como administración presidencial, están recopilando antecedentes al respecto.