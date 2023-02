Tras entregar el balance del estado actual de los incendios, la ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que existen problemas para la adquisición de líquido retardante, elemento clave para el combate de las llamas.

De acuerdo a la jefa de gabinete, en lo que va de este año se han utilizado 317 mil litros de material retardante y el promedio en años anteriores era de 170 mil litros. Según Tohá, hasta ahora están disponibles 115 mil.

“Se ha hecho un esfuerzo bien importante de gestiones para conseguir a través de la ayuda internacional más disposición de retardante, no ha sido posible obtenerlo porque no tienen los otros países disponibilidad, entonces se ha buscado a través de compras, que también ha sido muy difícil porque las empresas no tienen disposición o tienen stock solamente a partir de marzo”, informó la titular de Interior.

Asimismo, declaró que se ha identificado a un proveedor en Estados Unidos. “Puede entregar una partida significativa de una empresa de California y se está gestionando un método para traerlo lo más rápido posible y poder tener un stock de reserva para caso de que se necesite“, explicó.

El retardante de fuego se compone principalmente de polifosfato de amonio, agua, sales de tipo fertilizante, un agente colorante, inhibidores de corrosión y acondicionadores de flujo. Su función principal es eliminar el calor y recubrir la superficie para que el combustible no pueda encontrar oxígeno.

De acuerdo al último balance, se mantienen activos 266 incendios activos, 164 están controlados y 73 se mantienen en combate.