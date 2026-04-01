Gobierno designa a Gonzalo Uriarte como nuevo embajador de Chile en Argentina: ¿Quién es?

Uriarte, quien ya cuenta con el beneplácito por parte del país anfitrión, una amplia trayectoria política, habiéndose desempeñado como senador entre 2011 y 2014, y como diputado entre 2002 y 2011.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, anunció este miércoles la designación de Gonzalo Uriarte Herrera como nuevo embajador de Chile en Argentina, tras recibir el respectivo beneplácito por parte del país anfitrión.

A través de un comunicado, se detalló que Uriarte cuenta con una amplia trayectoria política, habiéndose desempeñado como senador entre 2011 y 2014, y como diputado entre 2002 y 2011, representando al Partido Unión Demócrata Independiente (UDI).

Académicamente, Gonzalo Uriarte es abogado de la Universidad Diego Portales y posee un magíster en Derecho Económico y Financiero (LLM) de la Universidad del Desarrollo, formación que complementa su experiencia en el ámbito legislativo y diplomático.

La designación busca fortalecer las relaciones bilaterales con el país trasandino.