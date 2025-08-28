Gobierno descarta amenazas contra argentinos tras incidentes entre Independiente y la U: “Pueden visitar tranquilamente Chile”

La preocupación, reportada por agencias trasandinas, llevó a suspender temporalmente algunos tours hacia Chile, aunque estos ya se retomaron con precauciones.

Ante los recientes reportes de temor entre turistas argentinos por posibles represalias en Chile tras los violentos incidentes ocurridos entre Independiente y Universidad de Chile, el Gobierno aseguró que no existen antecedentes confirmados de amenazas, aunque se mantienen activas las medidas de vigilancia preventiva.

La preocupación surgió luego de que se registraran violentos incidentes durante un partido de fútbol que terminó con más de un centenar de ciudadanos chilenos detenidos.

Según medios trasandinos, algunas agencias de turismo reportaron inquietud entre sus clientes, lo que llevó a suspender momentáneamente los denominados “tours de compras” hacia Chile, consignó La Nación.

Aunque estos se han reanudado, lo han hecho con cautela.

Ministro Cordero: “No hay información concreta que respalde amenazas”

El ministro de Justicia y Seguridad, Luis Cordero, confirmó que el Gobierno ha recibido estas preocupaciones de parte de agencias de turismo y que se están tomando medidas para investigar cualquier posible amenaza.

“Carabineros y la Policía de Investigaciones están verificando la existencia de amenazas reales. Mientras tanto, se han adoptado mecanismos de información preventiva para evitar cualquier tipo de inconveniente”, afirmó el secretario de Estado.

Sin embargo, Cordero fue enfático al aclarar que “hasta ahora no tenemos más información que la provista por las agencias”, descartando que exista una baja en la llegada de turistas argentinos debido a estos temores.

“Lo único que puedo decir es que los turistas pueden visitar tranquilamente nuestro país, los turistas argentinos en particular, porque todas las medidas preventivas a propósito de estos eventos que son inconvenientes, que se produjeron producto de un partido de fútbol, no creo que sean de la entidad suficiente para impedir que las personas vengan”, puntualizó.