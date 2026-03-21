Gobierno de Kast activa las “balas de plata”: Estos son lo servicios donde cambiará altos directivos
Por CNN Chile
21.03.2026 / 16:35
El Diario Oficial publicó una serie de decretos en los que la Contraloría efectuó la toma de razón.
Durante este sábado, en el Diario Oficial se publicaron una serie de decretos en los que la Contraloría General de la República (CGR) efectuó la toma de razón y oficializó siete servicios en los que el Presidente José Antonio Kast utilizará una facultad denominada “balas de plata”.
A partir de 2016, consignó el Diario Financiero, se estableció que quien llegue a la Presidencia de la República tendrá no solo la facultad de nombrar a ministros y subsecretarios, sino que también podrá remover a 12 altos cargos directivos que hayan asumido tras superar procesos de selección o concursos públicos a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
Esta medida se conoce como las “12 balas de plata”, puede aplicarse durante los primeros tres meses de Gobierno y será utilizada en los siguientes organismos:
- Servicio Nacional de Migraciones
- Dirección del Trabajo
- Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi)
- Fondo Nacional de Salud (Fonasa)
- Servicio de Evaluación Ambiental
- Fiscal del Ministerio de Obras Públicas
- Superintendencia de Salud
Crédito: Diario Oficial