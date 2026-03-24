Gobierno de José Antonio Kast nombra a Ignacio Malig como nuevo director nacional de Conadi

Con una trayectoria de 17 años en el sector público y experiencia en representación internacional de Chile, el abogado prometió aportar conocimiento en políticas indígenas y gestión administrativa.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, confirmó este martes el regreso del abogado Ignacio Malig al cargo de director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), posición que asumirá de manera inmediata.

A través de un comunicado, se precisó que Malig ya había liderado la institución entre junio de 2019 y mayo de 2022, tras ser designado por el Sistema de Alta Dirección Pública.

Durante ese periodo, supervisó la coordinación interna de la corporación a nivel nacional y regional, presidió el Consejo Nacional y trabajó estrechamente con representantes indígenas, subsecretarios y distintos ministerios en la formulación de políticas públicas para los pueblos originarios.

Además, el abogado representó a Chile en organismos internacionales, incluyendo el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial en Ginebra, Suiza.

En sus primeras declaraciones, Malig destacó la importancia de enfrentar los desafíos actuales con orden y transparencia.

“La urgencia con la que debemos actuar requiere de conocimiento en temas indígenas y administrativos, y espero poder aportar con mi experiencia en la institución”, afirmó, recordando su trabajo previo junto a cientos de comunidades de los 11 pueblos indígenas, incluso durante los momentos más críticos de la pandemia.

El nuevo director nacional es abogado de la Universidad de la Frontera y cuenta con un MBA en alta gerencia pública de la misma institución.

Su trayectoria en el sector público incluye roles como secretario regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos en La Araucanía (2018-2019), jefe de gabinete de CONADI (2010-2014) y fiscal de subvenciones del Ministerio de Educación.

También ha desarrollado labor académica y asesorías en el sector privado, enfocándose en procesos de diálogo y consulta con comunidades indígenas.