Gobierno confirma que solicitó la renuncia al secretario ejecutivo de la CNE tras escándalo por error en cuentas de luz

El recién asumido biministro de Energía y Economía, Álvaro García, confirmó este jueves que el Presidente Gabriel Boric le encargó tomar medidas inmediatas tras la crisis generada por el error metodológico en el cálculo de las tarifas eléctricas, que provocó cobros indebidos por más de $112 mil millones a los consumidores.

En un punto de prensa, García informó que ya solicitó la renuncia del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Mancilla, y que ordenará una auditoría interna para esclarecer las responsabilidades en la fallida aplicación de los reajustes tarifarios.

“El Presidente me encomendó solicitar la renuncia del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, cosa que ya he realizado, y también realizar una auditoría al interior de la Comisión”, indicó García.

Además, sostuvo que a propósito de los costros indebidos deberán “compensar a las familias por el cobro injusto del que han sido objeto”.

La medida se suma a la reciente salida del ministro Diego Pardow del Ministerio de Energía, quien presentó su renuncia en medio del escándalo.