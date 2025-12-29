Gobierno chileno propone ley para reconocer y reparar a víctimas de la violencia en la zona sur

El proyecto, que inicia su trámite en el Senado, establece un marco legal para reparar los daños del conflicto intercultural en cuatro regiones del país desde 1990.

El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley para reconocer y reparar a las víctimas de la violencia en el contexto intercultural del sur de Chile.

La iniciativa, que comenzará su tramitación en el Senado, crea un marco legal inspirado por la Comisión Presidencial de la Paz y el Entendimiento, y abarca los hechos ocurridos desde 1990 en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Un mecanismo integral de reparación

El texto define conceptos como violencia institucional y violencia rural. Además, propone una comisión que calificará a las víctimas para ejecutar redes de acompañamiento y una reparación integral que atienda daños físicos, psíquicos, patrimoniales y culturales.

Según reportó Bío Bío Chile, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que “Con el ingreso de esta ley damos un paso firme en el apoyo de las chilenas y chilenos que viven en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”.

El subsecretario Víctor Ramos añadió que el proyecto “se hace cargo de esa deuda, organiza de mejor manera las ayudas, integra e incluye a todas las personas”, independiente de su origen. La ley busca ser una herramienta clave para el diálogo y la paz en el territorio.