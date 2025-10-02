País guerra en medio oriente

Gobierno chileno expresa “grave preocupación” por interceptación de Israel a flotilla hacia Gaza

Por CNN Chile

02.10.2025 / 07:45

{alt}

De la flotilla, solo tres barcos seguirían navegando, mientras que 39 han sido interceptados o “aparentemente interceptados” por Israel.

La noche de este miércoles, el gobierno expresó “grave preocupación” por la interceptación de la Flotilla Sumud que se dirigía a Gaza para entregar ayuda humanitaria.

La Armada de Israel interceptó varios barcos de la flotilla y trasladó a los tripulantes a territorio israelí, donde se iniciaron los trámites de deportación, confirmaron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores hebreo.

Solo tres barcos seguirían navegando, mientras que 39 han sido interceptados o “aparentemente interceptados”, de acuerdo con la última información facilitada por la página de rastreo de la propia flotilla.

¿Qué dijeron desde el gobierno por la flotilla?

En un comunicado, el gobierno expresó su “grave preocupación por la interceptación, por parte de Israel, de la flotilla global Sumud en su tránsito hacia Gaza con el objetivo de llevar asistencia humanitaria a la población civil afectada en la zona, particularmente a mujeres, niñas y niños que sufren las consecuencias de la crisis desencadenada por los ataques indiscriminados y el bloqueo en dicho territorio palestino ocupado”.

Lee también: Las chilenas que forman parte de la flotilla humanitaria a Gaza: ¿Qué se sabe hasta ahora?

Afirmaron que esta acción “vulnera la libertad de navegación garantizada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y contraviene las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario, que establecen el deber de permitir y facilitar el acceso sin trabas de la asistencia humanitaria a las poblaciones civiles necesitadas”.

“En consecuencia, Chile demanda el respeto irrestricto de las normas del derecho internacional y formula un llamado urgente a que se garantice la seguridad e integridad de los voluntarios y tripulantes de la flotilla, así como el libre e inmediato acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, sin obstáculos ni interferencias arbitrarias”, cerraron.

DESTACAMOS

Presentados ReSimple: Barómetro del Reciclaje en Chile

LO ÚLTIMO

País Ministro Montes responde a Jara por reconstrucción tras megaincendio: "Le diría que el financiamiento no es el problema"
Gustavo Petro ordena que salgan de Colombia todos los diplomáticos de Israel
EN VIVO | Mira acá la última jornada del Congreso RedLAC Chile 2025
Policía Marítima incautó 2.800 kilos de reineta durante fiscalización en Calbuco
Socaire, el pueblo que nunca deja de temblar: ¿Por qué se mueve la tierra todos los días?
ReSimple: Barómetro del Reciclaje en Chile