Gobierno chileno expresa “grave preocupación” por interceptación de Israel a flotilla hacia Gaza

La noche de este miércoles, el gobierno expresó “grave preocupación” por la interceptación de la Flotilla Sumud que se dirigía a Gaza para entregar ayuda humanitaria.

La Armada de Israel interceptó varios barcos de la flotilla y trasladó a los tripulantes a territorio israelí, donde se iniciaron los trámites de deportación, confirmaron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores hebreo.

Solo tres barcos seguirían navegando, mientras que 39 han sido interceptados o “aparentemente interceptados”, de acuerdo con la última información facilitada por la página de rastreo de la propia flotilla.

¿Qué dijeron desde el gobierno por la flotilla?

En un comunicado, el gobierno expresó su “grave preocupación por la interceptación, por parte de Israel, de la flotilla global Sumud en su tránsito hacia Gaza con el objetivo de llevar asistencia humanitaria a la población civil afectada en la zona, particularmente a mujeres, niñas y niños que sufren las consecuencias de la crisis desencadenada por los ataques indiscriminados y el bloqueo en dicho territorio palestino ocupado”.

Afirmaron que esta acción “vulnera la libertad de navegación garantizada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y contraviene las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario, que establecen el deber de permitir y facilitar el acceso sin trabas de la asistencia humanitaria a las poblaciones civiles necesitadas”.

“En consecuencia, Chile demanda el respeto irrestricto de las normas del derecho internacional y formula un llamado urgente a que se garantice la seguridad e integridad de los voluntarios y tripulantes de la flotilla, así como el libre e inmediato acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, sin obstáculos ni interferencias arbitrarias”, cerraron.